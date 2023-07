Berlin - Ein Mann hat ein gekühltes Getränk von einer Tankstelle in Berlin-Reinickendorf gestohlen und später versucht, die Zapfsäulen anzuzünden. Ein Mitarbeiter des Tankstellen-Ladens am Zabel-Krüger-Damm im Ortsteil Waidmannslust sei dem 35-Jährigen nach dem Diebstahl zunächst hinterhergerannt, teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Als er den Beschuldigten ansprach, habe dieser den 20-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand bedroht und sei geflüchtet.

Kurz darauf soll der 35-Jährige zurückgekehrt sein, den rechten Ärmel seines Sweatshirts mit Benzin übergossen und ihn mit einem Feuerzeug kurzzeitig angezündet haben. Dann soll der Mann vergeblich versucht haben, Zapfsäulen in Brand zu stecken. Zudem habe er einen Feuerlöscher gegen die Hintertür des Tankstellen-Ladens gerammt und die Tür damit beschädigt. Der Feuerlöscher wurde demnach ebenfalls beschädigt und lief aus.

Polizisten nahmen den Beschuldigten nach dem Vorfall in einer Seitenstraße fest. Wegen Verhaltensauffälligkeiten wurde er laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige blieb demnach unverletzt. Die Ermittlungen laufen.