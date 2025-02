Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Berlin eine Tankstelle überfallen. (Symbolbild)

Berlin - Mit einer Machete hat ein Unbekannter einen Mitarbeiter in einer Tankstelle im Berliner Ortsteil Lankwitz bedroht und Geld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, drängte der Täter den 61-Jährigen am Samstagabend hinter den Verkaufstresen. Er drohte ihm Gewalt an und verlangte die Herausgabe von Bargeld - was der Mann machte. Der Täter flüchtet danach unerkannt. Der Tankstellenmitarbeiter blieb laut Polizei unverletzt.