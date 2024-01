In einem Gewerbegebiet an der Autobahn südlich von Berlin sind Explosionsgeräusche zu hören. Lastzüge fangen Feuer. Feuerwehrkräfte rücken zu einem gefährlichen Einsatz aus. Der Grund: Es geht um Flüssiggas in Lastwagentanks.

Ludwigsfelde - Einsatzkräfte der Feuerwehr haben das ganze Wochenende über gegen einen Brand in einem Gewerbegebiet in Ludwigsfelde gekämpft, bei dem Tanklastwagen mit Flüssiggas Feuer fingen. In der Nacht zum Sonntag konnte der Brand in der Nähe der A10 südlich von Berlin gelöscht werden. Sicherungsmaßnahmen dauerten aber weiter an. Zur Brandursache machte die Polizei bislang keine Angaben.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Samstagmorgen gegen 5.00 Uhr zu dem schwierigen Einsatz im Gewerbegebiet Ludwigsfelde-Genshagen an der A10 ausgerückt. Ein Lkw mit Flüssiggas war explodiert und in Flammen aufgegangen. Mehrere andere Lastwagen brannten aus. Verletzt wurde niemand.

„Der Einsatz wird sich noch bis morgen hinziehen“, sagte der stellvertretende Stadtbrandmeister Nico Busch in Ludwigsfelde (Kreis Teltow-Fläming) am Sonntagnachmittag. Es gehe darum, das Flüssiggas in den Tankwagen umzupumpen. Die Arbeiten sollten auch nachts weitergehen. Sie seien wegen der Beschädigungen an den Lastwagen aufwendig, Sicherheitsvorkehrungen seien notwendig, hieß es.

Die Feuerwehr war seit Samstagmorgen damit beschäftigt, Explosionsgefahren einzudämmen. Zur Sicherheit wurde ein Sperrkreis gezogen und die Bevölkerung auch via Warn-App informiert.

Leckagen an den Tanks mit Flüssiggas wurden laut Feuerwehr abgedichtet. Damit keine explosionsfähige Atmosphäre entstehe, habe man Lüfter aufgestellt, die das Gas mit der Umgebungsluft verwirbeln, hatte in der Nacht ein Feuerwehr-Sprecher gesagt.

Im Laufe des Sonntags war noch eine „Minimalbesetzung“ der Feuerwehr vor Ort, wie Vize-Stadtbrandmeister Busch sagte. Die Einsatzkräfte schützten weiterhin den Einsatzort, da noch kleine Mengen Gas ausströmten.

Die Polizei ermittelt nun, warum der Brand auf dem Gelände mit den Tanklastzügen ausbrach. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes sollte zum Einsatz kommen, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei in Potsdam sagte.