Aken - Nachdem Jugendliche in Aken ein Exemplar von „Das Tagebuch der Anne Frank“ beschädigt und in Teilen verbrannt haben sollen, lädt ein lokaler Verein für Sonntag zur Lesung ein. Die Nachricht von dem Vorfall habe den Verein tief erschüttert, teilte der „Wir mit Dir e.V.“ am Freitag mit. In Aken habe es in den zurückliegenden Monaten eine regelrechte Serie rechtsextremer Propagandadelikte im öffentlichen Raum gegeben. Die Rede war von diversen Hakenkreuzschmierereien.

„Es wird Zeit, dass die engagierte Zivilgesellschaft in Aken aufsteht und unmissverständlich zum Ausdruck bringt: Gegen jeden Antisemitismus“. Daher lade der Verein in enger Kooperation mit der Stadtverwaltung und weiteren Partnern für Sonntag ab 10.00 Uhr in die Marienkirche zur Veranstaltung „Für ein demokratisches Miteinander in Aken“ ein. Es werde der Bürgermeister erwartet sowie eine Mitarbeiterin des Stadtarchivs Dessau-Roßlau, die zu Opfern der Shoa aus Aken berichte. An einer szenischen Lesung aus dem „Tagebuch der Anne Frank“ sollten sich Menschen aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Kultur beteiligen.

Ein 15-Jähriger und zwei 16-Jährige waren laut Polizei am Mittwoch an einer Bushaltestelle von Zeugen bei der Tat beobachtet worden. Als die Beamten eintrafen, sei das Feuer bereits erloschen gewesen. Es bestehe der Verdacht der Volksverhetzung.

Die Jüdin Anne Frank (1929-1945) hatte sich während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten versteckt. In dieser Zeit führte das Mädchen Tagebuch. Dieses wurde nach ihrem Tod veröffentlicht. Frank war kurz vor Kriegsende im Konzentrationslager Bergen-Belsen gestorben.