Der 1. FC Union investiert in Steine und Beine. Am Wochenende können sich Fans das neue Trainingszentrum anschauen.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin öffnet sein neues Trainingszentrum für die Jugend- und Frauen-Mannschaften am Wochenende für die Fans des Clubs. Besucher und Besucherinnen können sich am Samstag und Sonntag anschauen, was in zweieinhalb Jahren Bauzeit im Trainingszentrum Oberspree entstanden ist.

Die Gesamtkosten des Neubaus belaufen sich nach Angaben von Union auf 25 Millionen Euro, wovon 11,5 Millionen Fördermittel aus dem Landeshaushalt von Berlin und dem Bundeshaushalt stammen. 13,5 Millionen Euro bringt der Club selbst in die Gesamtfinanzierung ein.

Zur Eröffnung am Freitag war neben Präsident Dirk Zingler und Kapitän Christopher Trimmel auch Prominenz aus der Politik gekommen. „Mit dem Trainingszentrum Oberspree ist mit Unterstützung des Bundes eine moderne Sportanlage in Berlin-Köpenick entstanden, die zusätzlich mit ihren begrünten Dachflächen einen Beitrag zur Klimaanpassung leistet“, sagte Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. „Die Anlage kommt nicht nur dem Nachwuchs von Union Berlin, sondern auch den Mädchen und Jungen der benachbarten Kitas und Grundschulen zugute.“

Auch Berlins Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) war bei der Zeremonie dabei.