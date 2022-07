Tag des Kusses: Diese berühmten Küsse gingen in die Geschichte ein

Ein Kuss ist schön - so mancher ist auch berühmt.

Magdeburg/DUR/awe - Als Bussi, saftiger Schmatzer oder Zungenkuss findet es Anwendung: Das Lippenberühren, dass mitunter in Zungenakrobatik ausarten kann. Prominente Persönlichkeiten tun und taten es genauso wie jeder andere Mensch. Zum Tag des Kusses haben wir die berühmtesten Küsse zusammengesucht.

Sozialistischer Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker

Der sozialistische Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker ist auf einem Teil der East Side Gallery in Berlin abgebildet. Foto: IMAGO / YAY Images

Er gilt als einer der berühmtesten Küsse überhaupt: Der sozialistische Bruderkuss. Er galt als Symbol der sozialistischen und kommunistischen Begrüßung und wurde vor allem von Staatsoberhäuptern und Diplomaten getätigt. Ein Abbild des Kusses zwischen Sowjetunion-Chef Leonid Breschnew und dem DDR-Obersten Erich Honecker ziert die East Side Gallery - einem alten Stück der Berliner Mauer - und ist weltberühmt.

Hochzeitskuss von William und Kate

Am 29. April 2011 heirateten Prinz William und Catherine - inklusive Hochzeitskuss. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die Heirat von Prinz William und Herzogin Kate am 29. April 2011 wurde weltweit im Fernsehen übertragen. Der Hochzeitskuss der royalen Eheleute dürfte besonders im Gedächtnis geblieben sein.

Britney Spears und Madonna

Madonna (r) und Britney Spears küssen sich bei der Eröffnung der MTV Video Music Awards 2003 in der Radio City Music Hall. Foto: dpa/Julie Jacobson/AP

Es galt als Skandal, als sich die Popsängerinnen Britney Spears und Madonna bei ihrem Auftritt bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2003 küssten. In zahlreichen Medien wurde der Kuss diskutiert, doch die Musikerinnen schafften es damit zu polarisieren. Vielleicht waren die Pop-Stars damals auch Wegbereiter dafür, dass gleichgeschlechtliche Beziehung heute kein Tabu-Thema mehr sind?

Boris Beckers Siegeskuss in Wimbledon

Der damals 18-jährige Boris Becker gewinnt zum zweiten Mal in Folge das Herren-Einzel-Finale in Wimbledon und küsst den Siegerpokal. Foto: dpa/Wolfgang Eilmes

1986 gewann der damals 18-jährige Boris Becker zum zweiten Mal in Folge das Herren-Einzel-Finale in Wimbledon. Der Kuss des deutschen Tennis-Stars auf den Siegerpokal dürfte nicht nur Sportfans in Erinnerung geblieben sein.

Susi und Strolch beim Abendessen

Zeichentrick-Kuss: Susi und Strolch. Foto: IMAGO / United Archives

Der Disney-Klassiker "Susi und Strolch" aus dem Jahr 1955 begeistert Filmliebhaber von Jung bis Alt. Die beiden Zeichentrick-Hunde erleben zahlreiche Abenteuer und verlieben sich. Den berühmten Kuss beim abendlichen Spaghetti-Essen inklusive.

Seemann küsst Frau nach Ende des Zweiten Weltkriegs in New York City

Der Kuss zwischen einem US-Seemann und einer Frau auf dem Ney Yorker Times Square gilt als ikonisches Bild. Foto: MAGO / UPI Photo

Ein US-amerikanischer Seemann feierte 1945 das Ende des Zweiten Weltkrieges, indem er eine Frau auf dem Times Square in New York City küsste. Das ikonische Kuss-Bild wurde als Skulptur in der US-Metropole nachgebaut.

Heiliger Kuss von Papst Johannes Paul II.

Papst Johannes Paul II. küsst im Januar 1979 nach seiner Ankunft auf dem Flughafen in Santo Domingo den Boden. Foto: picture alliance/dpa/Wolfgang Weihs

Papst Johannes Paul II. küsst im Januar 1979 nach seiner Ankunft auf dem Flughafen in Santo Domingo (Dominikanische Republik) den Boden. Das geistliche Oberhaupt der Katholiken hatte die Angewohnheit, bei seiner Ankunft nach Reisen den Boden des Gastlandes zu küssen.