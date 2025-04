Eisen, Salz und Kupferschiefer: Interessierte können am Tag der Industriekultur alte Werkhallen und Zechen besichtigen. Mehr als 80 Einrichtungen laden ein.

Besucherinnen und Besucher können am Tag der Industriekultur in den Röhrigschacht fahren. (Archivbild)

Magdeburg - Mehr als 80 Standorte in Sachsen-Anhalt laden zum Tag der Industriekultur ein. Ehemalige Werkhallen, Zechen und Museen öffnen am 13. April ihre Tore und erinnern an die reiche Industriegeschichte des Landes, wie das Netzwerk Industriekultur (NIK) Sachsen-Anhalt mitteilte.

Im Freilichtmuseum Ferropolis erhalten Besucherinnen und Besucher etwa Sonderführungen, im Salinemuseum in Halle ist eine Fotoausstellung zu sehen. Außerdem gibt es eine Lesung. Im Harz lädt das Erlebniszentrum Bergbau in Wettelrode zu einer Seilfahrt in den Röhrigschacht ein, wo 800 Jahre lang Kupferschiefer abgebaut wurde.