Weißenfels - Distanzwurfspezialist Spencer Reaves bleibt zwei weitere Jahre beim Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC. Wie der Pokalsieger mitteilte, unterschrieb der 29-jährige Deutschamerikaner bis Mitte 2027. Möglich wurde die Vertragsverlängerung demnach durch ein erhöhtes finanzielles Engagement von Mitgesellschafter Christian Zeidler. „Spencer war vergangene Saison Leistungsträger, ein Gesicht der Pokalsiegermannschaft und ein absoluter Publikumsliebling“, so Zeidler.

Reaves, dessen Bruder Austin in der NBA bei den Los Angeles Lakers spielt, erzielte in der letzten Saison durchschnittlich 13,8 Punkte pro Spiel. Beim MBC beginnt am 13. August für die Profis die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.