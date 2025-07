Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat seinen Kader mit einem Doppellizenzspieler ergänzt. Der 17 Jahre alte Aufbauspieler Abdul Wafa kommt zum MBC. Damit ist der Kader mit zwölf Profis und zwei Doppellizenzspielern komplett. Der in Kabul geborene und in Dessau aufgewachsene Afghane Wafa hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Er soll regelmäßig am Training des Bundesligateams teilnehmen und Spielpraxis in erster Linie in der NBBL-Mannschaft der Mitteldeutschen Basketball Academy (MBA) und bei Kooperationspartner USC Leipzig in der 1. Regionalliga Südost sammeln.

Erst am Donnerstag hatte der MBC mit der Verpflichtung von Khyri Thomas sein Team komplettiert. Der 29 Jahre alte Amerikaner spielt aktuell noch bei Calgary Surge in der kanadischen Profiliga CEBL und unterschrieb beim deutschen Pokalsieger einen Einjahresvertrag. Beim MBC ist der 1,91 Meter große Aufbau- und Flügelspieler als sogenannter Swingman geplant.