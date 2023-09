Dessau-Roßlau - Das Kirchenparlament der Evangelischen Landeskirche Anhalts soll an diesem Samstag über die Nachfolge von Kirchenpräsident Joachim Liebig entscheiden. Bei der Sondertagung in Dessau-Roßlau konnten sich am Freitag zunächst die beiden Kandidaten vorstellen. Die Abstimmung ist für Samstagvormittag vorgesehen. Zur Wahl stehen die Pfarrerin und bisherige Aufarbeitungsbeauftragte des Landes, Birgit Neumann-Becker aus Halle, und der Pfarrer Georg Neugebauer, der aktuell in Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) tätig ist.

Der bisherige Kirchenpräsident Liebig geht nach Ablauf seiner dritten Amtszeit zum 1. März 2024 in den Ruhestand. Die Anhaltische Landeskirche hat eigenen Angaben zufolge rund 26.250 Mitglieder.

Neumann-Becker wurde 1963 in Görlitz geboren. Nach dem Theologie-Studium arbeitete sie in Magdeburg, war später in der evangelischen Erwachsenenbildung tätig und leitete eine Projektstelle für „Offene Kirchen“. Seit 2013 ist Neumann-Becker Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Neugebauer wurde 1974 in Schönebeck geboren, wie die Anhaltische Landeskirche mitteilte. Nach dem Theologie-Studium arbeitete er in verschiedenen Bereichen an den Universitäten Halle und Leipzig. Von 2009 bis 2019 war Neugebauer, der Vater von drei Kindern ist, als Pfarrer im Ehrenamt in Halle tätig. Seit April 2019 ist er Pfarrer in Aken an der Elbe.