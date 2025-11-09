Welchen Platz hat die Evangelischen Kirche in einer von Umbrüchen gezeichneten Gesellschaft? Bei der Synode in Dresden sollen Antworten auf diese Frage diskutiert werden.

Dresden - Das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kommt ab heute zu seiner Jahrestagung in Dresden zusammen. Die 128 Synodalen aus ganz Deutschland wollen unter anderem darüber beraten, welchen Stellenwert die Kirche in einer von Umbrüchen und Krisen geprägten Zeit haben kann und soll. Am Montag soll eine Friedensdenkschrift vorgestellt werden.

Ein weiteres großes Thema ist die Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt innerhalb der Kirche. Das Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt wird am Dienstag seinen Bericht vorstellen. Dabei geht es nach Angaben der EKD darum, wie der Maßnahmenplan zum Schutz vor derartigen Übergriffen umgesetzt wird.

Eröffnet wird die Synode am Morgen mit einem Gottesdienst in der Dresdner Dreikönigskirche. Die Predigt hält der sächsische Landesbischof Tobias Bilz.