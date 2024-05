Heidenheim/Mainz - Für den FSV Mainz 05 spielen Gerüchte um eine Zukunft von Ex-Trainer Bo Svensson beim 1. FC Union Berlin inmitten des Bundesliga-Abstiegskampfs keine Rolle. „Keine Ahnung, das kann ich nicht kommentieren. Das ist irgendetwas, womit wir uns überhaupt nicht befassen. Das steht gar nicht im Raum, das kann ich nicht kommentieren“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt am Sonntagabend nach dem 1:1 der Mainzer bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Der „Kicker“ hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass bei den Hauptstädtern eine Trennung von Coach Nenad Bjelica zum Saisonende beschlossene Sache sei. Bestätigt ist dies bisher nicht. Nach dem 3:4 gegen den VfL Bochum am Sonntag hat sich die Lage bei Union in Köpenick allerdings verschärft, es könnte auch schneller Konsequenzen geben.

Schmidt wurde auf die kuriose Konstellation angesprochen, dass Svensson in diesem Fall das Saisonfinale für einen Mainzer Rivalen verantworten könnte. Union (30 Punkte) liegt in der Tabelle knapp vor dem Relegationsplatz, den die seit sieben Spielen ungeschlagenen Mainzer (29) belegen. Der 44 Jahre alte Svensson verließ den Verein im vergangenen Herbst nach einem Fehlstart in der Bundesliga, hat aber in Mainz noch einen Vertrag.