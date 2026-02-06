Ein schwarzer SUV sorgt auf der A4 für einen Unfall mit mehreren Verletzten und flüchtet vom Ort. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Hohenstein-Ernstthal - Ein schwarzer SUV hat auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) einen schweren Unfall verursacht - und ist anschließend geflohen. Die Fahrerin oder der Fahrer wechselte am Vormittag zwischen der Anschlussstelle Wüstenbrand und dem Parkplatz Rabensteiner Wald mit dem Wagen plötzlich vom linken auf den mittleren Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilte.

Drei Menschen werden verletzt

Demnach fuhr auf der mittleren Spur ein weiterer Pkw, dessen Fahrer nach links auszuweichen versuchte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 61-jährige Fahrer eines dritten Wagens auf der linken Spur wich ebenfalls nach links aus - und stieß dabei gegen die Leitplanke und prallte auf den zweiten Wagen.

Beide Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn, der zweite Wagen überschlug sich im Seitengraben. Laut Polizei wurden der Fahrer des zweiten Wagens, dessen Alter zunächst nicht bekannt war, sowie seine 58 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Der 61-jährige Fahrer des dritten Pkws wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Chemnitz/Dresden.