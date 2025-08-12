Schon als Jugendlicher spielte Jens Castrop für den DFB und bestritt auch vier U21-Länderspiele. Es kommen aber keine weiteren DFB-Spiele mehr dazu. Der Gladbacher wechselt den Fußballverband.

Mönchengladbach - Nach vier Einsätzen in der U21-Nationalmannschaft ist das Kapitel DFB für Jens Castrop erledigt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im Sommer vom 1. FC Nürnberg zum Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wechselte, hat den Fußballverband gewechselt und kann ab sofort Länderspiele für Südkorea bestreiten.

Nach Angaben des Weltfußballverbandes FIFA ist der 22-Jährige seit dem 11. August für das Heimatland seiner Mutter spielberechtigt. Über den Verbandswechsel von Castrop, der noch als DFB-Spieler die U21-Europameisterschaft im Sommer wegen einer Knieverletzung verpasste, wurde schon länger spekuliert - nun ist er vollzogen.

Künftig könnte Castrop aber unter anderem mit Südkoreas Stürmer-Star Heung-Min Son, der gerade von Tottenham Hotspur zum Los Angeles FC gewechselt ist, zusammen in der Nationalelf auflaufen. Bislang jedoch hat Castrop von Nationalcoach Myung-bo Hong noch keine Einladung erhalten.