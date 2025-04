Seit Sonntagabend wird ein 21-Jähriger, der den Möwensee in Nordhausen durchschwimmen wollte, vermisst. Nun wird die Suche fortgesetzt.

Am Möwensee in Nordhausen wird seit Sonntag ein 21 Jahre alter Schwimmer vermisst. (Symbolbild)

Nordhausen - Die Suche nach einem 21-jährigen Mann, der am Sonntagabend im Möwensee bei Nordhausen verschwunden ist, wird heute fortgesetzt. Der junge Mann wollte nach Angaben der Polizei den See durchschwimmen, als ihn seine Angehörigen plötzlich nicht mehr sahen. Sie wählten kurz vor 18.30 Uhr den Notruf. An der großangelegten Suchaktion beteiligten sich Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht – unterstützt von Booten, Tauchern, Drohnen, einem Hubschrauber und Suchhunden. Der Vermisste wurde jedoch bisher nicht gefunden.

Der Möwensee ist ein ehemaliger Kiesabbausee im Südosten Nordhausens. Er ist rund 46 Meter tief und bei Tauchern für sein klares Wasser bekannt.