Suche nach vermisstem Kanu-Fahrer fortgesetzt

Lüneburg - Die Suche nach einem Kanu-Fahrer auf der Elbe ist am Sonntag fortgesetzt worden. Feuerwehr und Polizei suchten weiter nach dem Vermissten, teilte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mit. Nach einem Kanu-Unfall am frühen Samstagmorgen wird der 61-Jährige vermisst. Das mit zwei Männern besetzte Kanu war zwischen Darchau und Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) gekentert. Die Männer seien Mitarbeiter des Fährbetriebs und erfahrene Kanufahrer. Nach ersten Erkenntnissen konnte sich einer der beiden an Land retten. Der 59-Jährige wählte den Notruf. Trotz umfangreicher Suche blieb der 61 Jahre alte Mitfahrer vermisst. Bei der Suche wurden ein Sonarboot und eine Drohne eingesetzt. Am Ufer beteiligten sich die Reiterstaffel der Polizei sowie Beamte mit Suchhunden.