Ein Fahrradteam aus Dänemark erlebt bei einem Rennen in einer kleinen Gemeinde in der Lüneburger Heide einen großen Schreck. Mehrere Teilnehmer können die Fahrt nicht fortsetzen.

Bispingen - Bei einem Radrennen sind in Bispingen in der Lüneburger Heide mehrere Teilnehmer gestürzt und leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei im Heidekreis sagte, kam es zu dem Sturz, als die rund 30-köpfige Gruppe aus Dänemark am Morgen einen Bahnübergang überqueren wollte. Dabei sei ein Fahrer mit seinem Rad in die Bahnschienen geraten und gestürzt. Die Gruppe war bei einem Charity-Radrennen unterwegs. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.

Nach Angaben der Polizei konnten sieben weitere Radfahrer nicht ausweichen und stürzten ebenfalls. Die Fahrer im Alter von 32 bis 66 Jahren verletzten sich leicht. Rettungskräfte behandelten drei von ihnen vor Ort. Die fünf weiteren Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie der Polizeisprecher weiter sagte.