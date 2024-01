Dingelstädt - Beim Sturz aus sieben Meter Höhe sind zwei Elektriker in einem Unternehmen in Dingelstädt im Eichsfeldkreis schwer verletzt worden. Sie seien mit Rettungshubschrauber in Kliniken nach Göttingen und Halle geflogen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 33 und 28 Jahre alten Handwerker hatten den Angaben nach Arbeiten an der Deckenbeleuchtung in einer Halle ausgeführt und standen auf einer Hubarbeitsbühne, die gerammt wurde. Der Arbeitsunfall ereignete sich bereits am Freitag.

Gegen die Arbeitsbühne sei ein Kran gestoßen, den ein 59-Jähriger steuerte, um Produktionsmaterial innerhalb der Halle zu verlagern. Das Amt für Arbeitsschutz sei eingeschaltet worden, die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung liefen noch, so die Polizei.