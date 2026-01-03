Über Nacht hat es in Thüringen vielerorts geschneit. Auch für das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst hohe Schneedecken voraus. Was bedeutet das für den Wintersport?

Erfurt - Mit teils kräftigem Schneefall in der Nacht ist Thüringen winterlich ins Wochenende gestartet. Ein Sturmtief über der Ostsee lenkt mit westlicher Strömung kalte Meeresluft in den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem in höheren Lagen bildete sich eine Schneedecke, örtlich gibt es glatte Straßen und Wege.

Heute sollen bei wechselnder bis starker Bewölkung weitere Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer durchziehen. Die Temperaturen erreichen maximal 0 bis 2 Grad, im Bergland herrscht Dauerfrost. Es weht teils böiger Westwind, in den Kammlagen des Thüringer Waldes sind stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Sonntag bleibt es frostig bei weiteren Schneeschauern.

Auch am Sonntag setzt sich das winterliche Wetter den Angaben nach fort. Bei einzelnen Schneeschauern liegen die Höchstwerte zwischen -1 und +1 Grad, im Bergland darunter. Zum Wochenbeginn bleibt es kalt, meist trocken und nachts teils streng frostig.

Viel Schnee für Wintersportler im Thüringer Wald

Das hat auch Einfluss auf die Wintersportbedingungen im Thüringer Wald: Örtlich liegen in den Höhenlagen des Mittelgebirges bis zu 14 Zentimeter Schnee - weitere Schneefälle sind prognostiziert. Gespurt sind derzeit 38 verschiedene Winterwanderwege, zudem sind acht Rodelhänge und vier Lifte in Betrieb, wie aus Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald hervorgeht. In den drei Ski-Arenen seien auf Kunstschnee auch alpine Abfahrten möglich.