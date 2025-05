Stürmisches und nasses Wetter in Sachsen-Anhalt

Ein Regenschirm ist in den nächsten Tagen zu empfehlen. (Symbolbild)

Magdeburg - In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf ungemütliches Wetter mit Schauern, Böen und einzelnen Gewittern einstellen. Dabei sind auf dem Brocken Böen bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Dienstag beginnt zunächst mit schwachem Wind sowie Schauern, die sich vom Harz bis in die Altmark erstrecken. Bei Höchstwerten um 21 Grad nimmt der Wind im Tagesverlauf deutlich zu und erreicht auf dem Brocken sowie in Harznähe später 85 bis 100 Kilometer pro Stunde. In der Nacht zu Mittwoch breitet sich der Regen landesweit aus.

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt das Wetter unbeständig: Bei 17 bis 21 Grad wechseln sich dichte Wolken, Regenschauer und zeitweise stürmische Böen ab. Am Mittwoch kann es laut DWD zusätzlich vereinzelt zu Gewittern kommen.