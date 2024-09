Nach einem stürmischen Beginn beruhigt sich das Wetter am Wochenende in Thüringen. Es wird freundlich, doch herbstlich kühl.

Stürmischer Start in herbstliches Wochenende

Nach stürmischem Beginn flaut der Wind in Thüringen immer mehr ab. Es wird sonnig und herbstlich kühl. (Symbolbild)

Erfurt - Mit viel Sonnenschein, aber auch stürmisch geht es in Thüringen ins Wochenende. Dabei wird es merklich kühler als in den vergangenen Tagen, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Während des Freitags ziehen bei 16 bis 20 Grad Wolken auf, und es können der Vorhersage zufolge vereinzelt Regenschauer niedergehen. Es weht ein frischer Wind mit stürmischen Böen, im Bergland bei bis zu 16 Grad auch Sturmböen.

Der böige Wind lässt am Samstagnachmittag nach. Bei nur noch bis 15 Grad wird es wechselnd bewölkt. Die Bewölkung und die Schauer werden gegen Abend weniger.

Der Sonntag beginnt meist sonnig. Es bleibt bei bis zu 16 Grad niederschlagsfrei, und es weht nur noch ein schwacher Wind.