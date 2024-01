Sturmflut in Hamburg.

Hamburg - Für die Nordseeküste wird für Dienstagmorgen vor einer weiteren Sturmflut gewarnt. Betroffen sind vor allem Hamburg, das Hamburger Wesergebiet und das Elbegebiet, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Montagabend mitteilte. Die Polizei warnte die Bevölkerung, die betroffenen Gebiete zu meiden und sich regelmäßig zu informieren.

Im Weser- und Elbegebiet soll das Wasser etwa 1,50 Meter höher als das mittlere Hochwasser sein. Das könnte beispielsweise in Hamburg-St. Pauli und in Bremen-Oslebshausen passieren. Bereits am Montag setzte das Hochwasser etwa den Hamburger Fischmarkt unter Wasser. Laut Polizei gab es dennoch keine größeren Einsätze durch die Sturmflut.