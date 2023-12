Sturm „Zoltan“ wirkt sich auf Bahnverkehr in Berlin aus

Ein Regionalzug fährt am Berliner Hauptbahnhof ein.

Berlin - Zwei Tage vor Weihnachten treffen die Folgen von Sturm „Zoltan“ am Freitag auch die Pläne von Reisenden aus Berlin und Brandenburg. Wegen Sturmschäden komme es im Bahnverkehr Berlin-Brandenburg noch zu Verspätungen und Unregelmäßigkeiten, teilte ein Bahnsprecher am Freitag mit. „Im Fernverkehr sind die Auswirkungen auch aus anderen Regionen Deutschlands für Reisende in Berlin spürbar, insbesondere bei Zügen aus Richtung Norden und Westen.“

Ein umgestürzter Baum in der Niederlausitz (Luckau-Uckro-Golßen) störe den Bahnverkehr seit der Nacht auf der Strecke Berlin-Dresden. Die Fernverkehrszüge werden über Falkenberg umgeleitet, der Regionalverkehr fahre im betroffenen Abschnitt langsamer. Bei der Berliner S-Bahn gebe es keine sturmbedingten Störungen.

Auf Ihrer Internetseite teilte die DB am Freitagmorgen mit, auch die Strecke der ICE-Züge von Berlin, Leipzig und Erfurt in Richtung Frankfurt sei beeinträchtigt. Die Züge müssten zwischen Erfurt und Frankfurt umgeleitet werden und verspäteten sich um etwa eine Stunde. Vereinzelt komme es zu Ausfällen.