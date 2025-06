Görlitz - Das heftige Unwetter hat in Weißwasser zu einem Schaden in dreistelliger Höhe geführt. Sturmböen deckten am Donnerstagabend ein mehrstöckiges Gebäude auf einem Veranstaltungsgelände in der Straße der Einheit ab, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dabei stürzte auch eine Solaranlage herunter. Mehrere Autos wurden durch die Trümmerteile beschädigt. Es entstand ein Schaden von 200.000 Euro. Die Straße blieb zunächst gesperrt. Einen weiteren Einsatz gab es in Kreba-Neudorf. Dort stürzte ein Baum auf eine Straße.