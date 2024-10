An der Hochschule Magdeburg-Stendal werden rund 1.000 neue Studierende begrüßt. An den Universitäten in Halle und Magdeburg hat der Auftakt für die neuen Erstsemester schon stattgefunden.

Die Zahl der Studierenden an den großen Universitäten in Sachsen-Anhalt bleibt stabil. (Archivbild)

Magdeburg/Halle - Die Zahl der Studierenden an den großen Hochschulen in Sachsen-Anhalt bleibt stabil. Das teilten unter anderem die Universitäten in Magdeburg und Halle mit. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg startet nach eigenen Angaben mit rund 12.500 Studierenden in das neue Wintersemester, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit rund 19.000. Damit seien die Studierendenzahlen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

In Magdeburg habe es vor allem eine große Nachfrage an der neuen dualen Lehramtsausbildung gegeben, bei der die Schulpraxis fest in das Studium integriert sei. Auf 30 Plätze hätten sich rund 80 Menschen beworben, hieß es in einer Mitteilung der Hochschule. Nach Universitätsangaben handelt es sich um einen Modellstudiengang, der landesweit einmalig ist.

An der Universität Halle ist das Bachelor-Studium im Fach Psychologie am beliebtesten. Dort bewarben sich nach Angaben der Universität 1.345 Abiturientinnen und Abiturienten auf die 50 Studienplätze.

Mit rund 30 Prozent ist der Anteil der ausländischen Studierenden in Magdeburg besonders hoch. In Halle liegt der Anteil bei rund neun Prozent.