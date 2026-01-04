Viele Haushalte im Berliner Südwesten haben wieder Strom. Doch Zehntausende werden aller Voraussicht nach noch Tage im Dunkeln sitzen.

Berlin - Einen Tag nach dem großen Stromausfall im Südwesten Berlins sind rund 14.000 Haushalte und 500 Gewerbekunden wieder an das Netz angeschlossen. Das teilte der Betreiber Stromnetz Berlin am Abend mit. Damit sind nun noch 31.000 Haushalte und 1.700 Gewerbebetriebe in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde ohne Strom. Nach Angaben des landeseigenen Unternehmens müssen sich diese im schlimmsten Fall bis Donnerstagnachmittag gedulden. Bis dahin sollen alle Betroffenen wieder Strom bekommen.

Der Stromausfall begann am frühen Samstagmorgen. Ausgelöst wurde er durch einen Brandanschlag an einer Kabelbrücke am Teltowkanal, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte.