Kein Strom in Teilen von Cottbus – und das am Wahlsonntag. Die Beseitigung der Störung dauert länger aus ursprünglich erwartet.

Stromausfall in Cottbus hält an - Wahl nicht beeinträchtigt

Der Energieversorger in Cottbus sucht nach der Ursache für den Stromausfall seit Samstagabend und arbeitet an der Reparatur.

Cottbus - Der Stromausfall in Teilen von Cottbus wird voraussichtlich bis zum Nachmittag dauern. Die Reparaturen waren gegen Mittag noch nicht abgeschlossen. In nördlichen Bereichen von Cottbus ist seit dem späten Samstagabend der Strom weg. Auch vier Wahllokale sind laut Kreiswahlleitung betroffen.

Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Haushalte am frühen Nachmittag wieder mit Strom versorgt werden könnten, teilten die Stadtwerke Cottbus mit. „Während zwei Fehlerquellen behoben werden konnten, wurde eine dritte Fehlerquelle ausgemacht.“ Die Wärmeversorgung sei aber wieder hergestellt.

Wahlhelfer waren am Morgen in der Kälte ohne Heizung in Wahllokalen im Einsatz. Die Feuerwehr wollte teils auch für Beleuchtung sorgen. Der Ablauf der Wahl sei durch den Stromausfall nicht beeinträchtigt, teilte die Stadt mit.