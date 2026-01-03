Wo findet man beim Stromausfall mitten im Winter erste Unterstützung und etwas Energie fürs Handy? Die Feuerwehr baut drei Anlaufstellen auf.

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat in dem Gebiet des Stromausfalls zunächst drei Anlaufpunkte für die Bevölkerung für Informationen und Hilfe eingerichtet. „Die Möglichkeiten zum Absetzen von Notrufen und Hilfe in Notsituationen erhalten Sie an folgenden Notrufannahmepunkten: Rathaus Wannsee (Chausseestraße / Königstraße), Mexikoplatz, Carl-Schumann-Sportanlage (Osdorfer Straße 52)“, teilte die Feuerwehr auf ihrer Internetseite mit.

Inzwischen sind mehr als 350 Feuerwehrleute im Einsatz. Dazu das Technische Hilfswerk und weitere Organisationen. Die Hilfsorganisationen könnten an zentralen Punkten für Notstrom und auch geheizte Zelte sorgen, hieß es. Die Lage sei im Januar bei Frost und Dunkelheit aber eine ganz andere als beim letzten Stromausfall im September, sagte ein Sprecher. Der Bezirk müsse sich darauf einstellen, als zuständige Behörde umfangreiche Hilfe anzubieten.

Auf der Internetseite des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf waren allerdings bis zum Nachmittag keine aktuellen Informationen für die Bevölkerung zu finden. Auch über den Kanal X wurde nichts angeboten.