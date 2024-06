Bereits in der vergangenen Woche brannten in Großweitzschen und Plauen mehrere Hundert Strohballen. Nun sind erneut Strohballen in der Region in Brand geraten.

Kauschwitz - In Plauen im Ortsteil Kauschwitz ist ein Strohlager abgebrannt. Der Haufen samt Überdachung auf dem Feld stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits voll in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Gabelstapler, der in dem Strohlager abgestellt war, brannte vollständig aus.

Die Löscharbeiten im Vogtlandkreis dauerten mehrere Stunden an. Da Wasserschläuche über die B92 gelegt werden mussten, wurde die Bundesstraße für zwei Stunden voll gesperrt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Bereits in der vergangenen Woche gab es in Sachsen zwei große Brände von Hunderten Strohballen. So gingen in Großweitzschen auf einem Feld mehrere Hundert Strohballen in Flammen auf. Auch auf dem Gelände eines Bauernhofs in Plauen brannte ein Stapel an Strohballen ab.