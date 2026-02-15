Bei einem Arbeitsunfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Burgendlandkreis ist ein 35 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Was genau geschah, wird ermittelt.

Nessa - In einem Agrarbetrieb im Burgenlandkreis ist ein Mitarbeiter gestorben, nachdem ein großer Strohballen auf ihn gefallen ist. Eine Reanimation des 35-Jährigen war nicht erfolgreich, teilte eine Polizeisprecherin in Halle mit. Noch sei unklar, wie es zum tödlichen Arbeitsunfall in Nessa, einem Ortsteil von Teuchern, kommen konnte. Es sei ein Todesursachenermittlungsverfahren eingeleitet, das Landesamt für Verbraucherschutz werde einbezogen.