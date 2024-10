Große Mengen Strohballen geraten in Brand, die Feuerwehr muss den Stapel per Radlader auseinanderfahren. Immerhin: Verletzt wird bei dem Großbrand niemand.

Upgant-Schott - Große Mengen Strohballen sind in der Nacht im Landkreis Aurich abgebrannt. Die etwa 240 aufgestapelten Ballen in Upgant-Schott gerieten aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Feuerwehr, die sogar von rund 300 Ballen sprach, löschte den Brand auf einem Bauernhof und setzte auch Radlader ein, um die brennenden Rundballen auseinanderzufahren. Auch das Technische Hilfswerk mit einem Kettenbagger war im Einsatz. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache, die Beamten hoffen auf Zeugen.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht. Gleichzeitig wurden Kälber und Kühe, die sich in der Rauchschneise befanden, eingefangen und auf andere nahegelegene Weideflächen getrieben, um Platz für die Löscharbeiten zu schaffen.