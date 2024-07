Mehrere Strohballen fangen in einem Ortsteil von Heiligenstadt Feuer. Eine wetterbedingte Ursache schließt die Feuerwehr aus. Der Brand ist schnell gelöscht.

Mehrere Strohballen fangen in Heiligenstadt Feuer, die Feuerwehr vermutet Brandstiftung. (Symbolbild)

Heiligenstadt - Im Heiligenstadter Ortsteil Mengelrode sind in der Nacht sechs Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. „Von allein brennt so etwas nicht“, sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr auf Anfrage. Eine wetterbedingte Ursache etwa durch Blitzschlag schloss er aus.

Die Strohballen brannten unter einer Oberleitung. Deshalb wurde der örtliche Energieversorger hinzugezogen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Zuvor hatte der MDR berichtet.