Drei Männer sind bei einer Schlägerei in Erfurt verletzt worden. Grund war ein vorangegangener Streit um einen vermeintlichen Vorfahrtsfehler. Was ist passiert?

Erfurt - Ein Streit um einen vermeintlichen Vorfahrtsfehler in Erfurt ist in eine Schlägerei ausgeartet. Dabei erlitten drei Männer leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach gerieten zwei Autofahrer im Alter von 30 und 26 Jahren am Sonntagabend in einen Streit. Der Ältere forderte den anderen Mann zum Aussteigen auf. Ein 36-jähriger Mitfahrer des Jüngeren wollte zunächst schlichten, wurde aber dann den Angaben nach von dem 30-Jährigen geschlagen. Daraufhin kam es zu einer Schlägerei zwischen den Beteiligten. Polizisten trennten die Männer schließlich. Alle drei wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Straße wurde wegen des Einsatzes für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte.