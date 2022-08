Streit um Maskenpflicht: Busfahrer von Fahrgast geschlagen

Berlin - In einem Streit um eine fehlende Corona-Maske ist ein 62-jähriger Busfahrer in Berlin-Pankow von einem Fahrgast an den Kopf geschlagen worden. Der Busfahrer habe den Fahrgast ohne Maske am Donnerstagnachmittag beim Einstieg auf die Maskenpflicht hingewiesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann habe daraufhin gepöbelt und den Busfahrer geschlagen. Kurz danach floh er. Der Busfahrer klagte über Kopfschmerzen und wurde vor Ort behandelt.