Streit um Corona-Masken Streit um Corona-Masken: Besucher gehen auf Mitarbeiter von Karls Erlebnisdorf los

Zirkow - In Karls Erlebnisdorf in Zirkow auf der Insel Rügen sind bei einer Schlägerei vier Mitarbeiter verletzt worden. Laut Medienberichten hatte ein Mitarbeiter zunächst drei Besucher gebeten, wie vorgeschrieben eine Mund-Nasen-Maske aufzusetzen. Die zwei Männer und eine Frau hätten darauf aggressiv reagiert, so dass die Mitarbeiter sie des Geländes ...