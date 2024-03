Gotha - Ein 28-Jähriger ist in Gotha bei einem Streit um einen verliehenen Controller einer Spielekonsole mit einem Messer verletzt worden. Ein 31-Jähriger habe den jüngeren Mann bei der Auseinandersetzung leicht mit dem Messer verletzt, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Welcher der beiden dem anderen den Controller ausgeliehen hatte, war nicht bekannt.

Der 28-Jährige kam nach dem Vorfall am Freitagabend in ein Krankenhaus. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauerten an.