Berlin - Ein mutmaßlicher Drogendealer soll am Mittwochabend in Berlin-Kreuzberg am U-Bahnhof Kottbusser Tor mit einem Messer auf einen 24-Jährigen eingestochen haben. Der 24 Jahre alte Mann wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte. Die beiden Männer waren demnach auf einem Bahnsteig in Streit über ein früheres Drogengeschäft geraten.

Vier weitere Männer sollen laut Polizei dazugekommen sein, den 24-Jährigen auf eine Zwischenebene gezerrt und dort auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Der mutmaßliche Drogenhändler habe den Angaben zufolge ein Messer gezogen und dem 24-Jährigen mehrfach in den Oberschenkel gestochen. Die Tatverdächtigen flüchteten. Ein Passant leistete demnach erste Hilfe und alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Die Beamten ermitteln.