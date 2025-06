Zwei Männer geraten in einer Bar in Streit. Vor der Tür geht die Auseinandersetzung weiter. Für einen der beiden endet sie im Krankenhaus.

Streit eskaliert - Messerstich in den Bauch

Bei einem Streit in Wedding ist ein Mann durch einen Messerstich in den Bauch verletzt worden. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Streit in Berlin-Wedding hat ein Mann ein Messer gezückt und einem 38-Jährigen in den Bauch gestochen. Der Verletzte kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Stand bestehe keine Lebensgefahr. Der Täter flüchtete nach der Tat.

Nach ersten Ermittlungen waren die beiden Männer in einer Bar in der Triftstraße in Streit geraten. Dieser verlagerte sich vor das Lokal - und eskalierte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.