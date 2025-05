Berlin - Ein gewalttätiger Streit zwischen zwei Männern in einem Einkaufszentrum in Berlin-Lichtenberg ist so eskaliert, dass schließlich 14 Menschen durch Pfefferspray verletzt wurden. Ein 47-jähriger Mann stritt und schlug sich am Montagnachmittag mit einem Unbekannten in dem Zentrum am Prerower Platz in Neu-Hohenschönhausen, wie die Polizei mitteilte.

Dabei sprühte der Unbekannte dem 47-Jährigen Reizgas ins Gesicht und floh anschließend. Der 47-Jährige und 13 weitere Menschen in der Nähe der Auseinandersetzung erlitten Augen- und Atemwegsreizungen und mussten von Sanitätern behandelt werden. Eine 84-jährige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.