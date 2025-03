Uelzen - Aufgrund eines umgestürzten Baumes ist die Strecke der Metronom-Linien RE3/RB31 und RE2 zwischen Celle und Eschede in beiden Richtungen gesperrt. Die Züge aus Richtung Hannover wenden bereits in Celle zurück nach Hannover Hauptbahnhof, während die Züge aus Uelzen in Eschede zurückwenden, wie die Nahverkehrsgesellschaft mitteilte.

Zwischen Celle und Eschede werde ein Busnotverkehr im Pendelverkehr eingerichtet. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung und mögliche Alternativen zu informieren.