Berlin - Zwei Menschen mit extrem unterschiedlichen Leben. Eine Frau, die viele Leben ausprobiert. Und Prominente, die etwas über sich erzählen, obwohl sie lang schon nicht mehr am Leben sind.

„Nur noch ein kleiner Gefallen“ (Prime Video)

Die schwarze US-Komödie „Nur ein kleiner Gefallen“ über das nervenzerreißende Duell zwischen einer Vorstadt-Hausfrau und einer Karrieristin begeisterte 2018 mit unerwarteten Wendungen viele Menschen. Jetzt ist auf Prime Video die Fortsetzung zu streamen. In „Nur noch ein kleiner Gefallen“ treffen sich Stephanie Smothers (Anna Kendrick) und Emily Nelson (Blake Lively) auf der mondänen Mittelmeerinsel Capri wieder. Dort feiert Emily eine extravagante Hochzeit mit einem reichen italienischen Geschäftsmann. Doch auf dem Programm stehen auch Mord und Verrat. Das Publikum darf sich erneut auf so einige Überraschungen gefasst machen. Jetzt auf Prime Video.

„Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge“ (Netflix)

1959 veröffentlichten René Goscinny und Albert Uderzo ihr erstes Comic-Abenteuer von Asterix und Obelix, erst war es eine Comicreihe, zwei Jahre später erschien dann ihr erstes Album: „Asterix der Gallier“. Seitdem gelten die Geschichten als Kult, in denen die kuriosen Bewohner eines gallischen Dorfes um 50 vor Christus Widerstand gegen die römische Besatzung leisten, mit Zaubertrank, Kraft und Schlauheit. Bevor im Oktober nun der 41. Comic-Band erscheint, hat sich nach zahlreichen vorherigen Verfilmungen nun auch Netflix an die Abenteuer gewagt mit der Serie „Der Kampf der Häuptlinge“.

Die 3-D-Animation der französischen Filmemacher Alain Chabat und Fabrice Joubert basiert auf der gleichnamigen Geschichte aus dem Jahr 1966. Viele liebgewonnene Szenen sind dabei, etwa der superstarke Obelix, der unbedingt was vom Zaubertrank will. Verleihnix mit seinen stinkenden Fischen. Und natürlich der legendäre Satz: „Die spinnen, die Römer“. Chabat und Joubert inszenieren mit Respekt vor der literarischen Vorlage und heben die Comics behutsam in die Neuzeit, angepasst an heutige Sehgewohnheiten, temporeich, bunt und mit vielen vertrauten Gags. Ein fröhliches Vergnügen, das vielleicht auch den Nachwuchs dazu animiert, sich in die Comic-Bücher zu versenken.

„Deepfake Diaries“ (ZDF)

Das ZDF erweckt Tote mit Hilfe Künstlicher Intelligenz zum Leben. Bei der Dokuserie „Deepfake Diaries“ werden Schauspielerinnen und Schauspieler in Berühmtheiten vergangener Zeiten verwandelt. Diese erzählen die historischen Ereignisse rund um ihre Person aus ihrer Sicht, ergänzt mit historischem Material. Die fünf Folgen im ZDF porträtieren den ehemaligen Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898), die Sozialistin Rosa Luxemburg (1871-1919), den Hitler-Attentäter Johann Georg Elser (1903-1945), den Studentenführer Rudi Dutschke (1940-1979) und den Industriellen Oskar Schindler (1908-1974), der mehr als 1.000 Jüdinnen und Juden vor dem Tod rettete.

„Parallel Me“ (Paramount+)

Was wäre, wenn? Toni (Malaya Stern Takeda) erlebt ein furchtbares Silvester. Doch unverhofft bekommt sie plötzlich die Chance, alternative Versionen ihres Lebens auszuprobieren. Mal ist sie ein K-Pop-Star in Bangkok, dann leitet sie eine Surfschule auf Bali oder ist hochschwanger oder dealt mit Drogen in Berlin. Jede Episode schleudert Toni in eine neue Realität – eine visuelle und emotionale Achterbahnfahrt zwischen Humor, Tiefgang und überraschenden Wendungen. Wirklich absurd und urkomisch, aber auch tiefgründig und berührend. Denn am Ende bleibt die alles entscheidende Frage: Gibt es das eine perfekte Leben überhaupt? Die Serie „Parallel Me“ - jetzt auf Paramount+.