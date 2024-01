Straßensperrung in Berlin-Friedrichshain

Berlin - Wegen eines Kraneinsatzes müssen sich Autofahrer in Berlin auf Einschränkungen auf der Pettenkofer Straße in Friedrichshain einstellen. Diese beginnen um sieben Uhr, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Bis Freitagabend ist die Straße dann in Richtung Jessnerstraße zwischen Rigaer Straße und Frankfurter Allee für den Autoverkehr gesperrt.