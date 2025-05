In Berlin sind eine Reihe neuer Straßenbahnstrecken in der Diskussion. In mehreren Bezirken könnte daraus etwas werden - doch bis dahin dürfte es in jedem Fall noch dauern.

In Berlin könnte es in einigen Jahren weitere Straßenbahnstrecken geben. (Archivbild)

Berlin - Bei der seit langem diskutierten Planung neuer Straßenbahnstrecken in Berlin geht es nur langsam voran. In den kommenden Jahren könnte es aber in vielen Bezirken solche Projekte geben, wie die Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine schriftliche Anfrage des verkehrspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Tino Schopf, zeigt.

So ist der Start des Planfeststellungsverfahrens für die 1,7 Kilometer lange Neubaustrecke Hultschiner Damm – Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf) beantragt. Die Inbetriebnahme der Strecke wird für 2028 angepeilt.

Die 3,8 Kilometer lange neue Strecke Turmstraße – Jungfernheide von Moabit nach Charlottenburg-Nord ist noch in der Entwurfsplanung, könnte nach den Vorstellungen der Verkehrsverwaltung aber 2029 in Betrieb gehen.

Etliche Strecken kommen erst im nächsten Jahrzehnt

Ähnlich sieht es für die 2,9 Kilometer lange Strecke von der Warschauer Straße in Friedrichshain zum Hermannplatz in Neukölln aus. Je nach Dauer des späteren Planfeststellungsverfahrens ist mit einer Inbetriebnahme in diesem Fall nicht vor 2031 zu rechnen.

Das gilt auch für die 5,1 Kilometer lange Neubaustrecke Pankow – Weißensee und die 3,3 Kilometer lange Verlängerung der M2 in das künftige neue Stadtquartier Blankenburger Süden im Bezirk Pankow.

Das geplante neue Stadtquartier Elisabeth-Aue im Norden Pankows soll ebenfalls durch eine Straßenbahn-Neubaustrecke angebunden werden. Vorgesehen ist die Verlängerung der M1 und der Linie 50 mit einer gemeinsamen Endhaltestelle im neuen Quartier. Nach Angaben der Verkehrsverwaltung ist die Inbetriebnahme für 2030 vorgesehen.

Noch keinen Zeitrahmen nennt die Verwaltung für die Straßenbahn-Neubaustrecke von der Urban Tech Republic, dem geplanten Forschungs- und Industriepark auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel, bis zum Rathaus Spandau.

„Dazu laufen derzeit noch Abstimmungen mit dem Bezirk“, teilte die Verkehrsverwaltung mit. „Aussagen zum zeitlichen Horizont können erst nach Vorliegen des zur Weiterführung der Planungen notwendigen Senatsbeschlusses getroffen werden.“