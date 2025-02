Berlin - Die Linien M5, M8 und M10 fahren nach einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Taxi in Berlin-Mitte wieder. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hatte zuvor auf X eine Unterbrechung der Linien gemeldet. Nun gab sie Entwarnung - die Unfallstelle sei geräumt. Der Unfall hatte sich in der Invalidenstraße an der Ecke zur Hessischen Straße ereignet, wie die Polizei mitteilte.

Der VIZ-Meldung nach waren die Linien M5 und M10 zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Naturkundemuseum sowie die M8 zwischen den Haltestellen Turmstraße und Naturkundemuseum unterbrochen.

In dem Geschehen sei nach ersten Informationen der Polizei niemand verletzt worden.