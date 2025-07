Am frisch sanierten Dresdner Postplatz kommt es zu einem Problem mit einer Weiche. Eine Straßenbahn entgleist. Die Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an, um der Bahn wieder in die Spur zu helfen.

Dresden - Am Postplatz in Dresden ist in der Nacht eine Straßenbahn entgleist – verletzt wurde niemand. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Ursache wohl ein Weichenfehler. Dadurch wurde der vordere Teil der Bahn in eine andere Richtung geleitet, als der Hintere und die Räder aus den Gleisen gedrückt. Nach zwei Stunden hatten die Einsatzkräfte die Bahn mit Hilfe eines Kranes wieder zurück ins Gleisbett gehoben. Der Postplatz war für die Dauer des Einsatzes gesperrt gewesen.