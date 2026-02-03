Verkehr Straßenbahn in Leipzig entgleist: Ausfälle und Störungen
Kaum rollt der Verkehr nach dem Warnstreik wieder, entgleist vor dem Hauptbahnhof eine Bahn. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen.
03.02.2026, 08:56
Leipzig - Wegen einer entgleisten Straßenbahn kommt es in Leipzig zu Ausfällen und Behinderungen im öffentlichen Personennahverkehr. Laut Fahrplanauskunft der Leipziger Verkehrsbetriebe ist die Bahn im Bereich der Haltestelle unmittelbar vor dem Hauptbahnhof entgleist. Wie die Polizei mitteilte, gibt es keine Verletzten. Es handle sich um ein technisches Problem, heißt es weiter. Wie lange die Auswirkungen andauern, ist aktuell unklar. Der Verkehr war erst am Morgen nach dem Warnstreik am Vortag wieder angelaufen.