Ein Radler steht im Gleisbereich, als ihn eine Straßenbahn erfasst. Rettungssanitäter sind zufällig in der Nähe - und können den Schwerstverletzten wiederbeleben.

Straßenbahn erfasst Fahrradfahrer in Zwickau

Zwickau - Ein Fahrradfahrer ist in Zwickau von einer Straßenbahn erfasst worden und hat schwerste Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei stand der Mann wohl im Bereich der Gleise, als ihn die stadteinwärts fahrende Bahn am Mittwochabend rammte. Rettungssanitäter befanden sich zufällig in der Nähe und konnten den Verletzten wiederbeleben. Er kam ins Krankenhaus. Genauere Informationen zur Person und zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.