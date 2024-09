Eine Straßenbahn hat einen 81-Jährigen in Prenzlauer Berg überfahren. Der Fußgänger starb noch am Unfallort.

Berlin - Ein 81-Jähriger ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einer Straßenbahn erfasst worden und gestorben. Der Fußgänger soll Zeugenaussagen zufolge am Dienstagmittag die Greifswalder Straße überquert haben und in der Mitte bei Rot über die Gleise gelaufen sein, wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte. Die Straßenbahn konnte demnach trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen. Der 81-Jährige erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen und starb noch vor Ort.