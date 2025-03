Strahlend blauer Himmel und Sonne in Sachsen

Dresden - Das Wetter lädt im Freistaat zum Frühlingsspaziergang ein. „Heute strahlt vom blauen Himmel das Maximum des astronomisch möglichen Sonnenscheins auf Sachsen“, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Die Temperaturen klettern auf 15 bis 18 Grad. Im Bergland wird es mit 11 bis 15 Grad etwas kühler.

Nachts kühlt es deutlich ab. Auf Kuppen und Bergen liegen die Tiefstwerte zwischen 6 und 1 Grad, in Tälern und Senken zwischen 1 und minus 4 Grad. Am Freitag wird es wieder sonnig und warm mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Im Bergland ist es drei Grad kälter. In der Nacht zum Samstag sinken die Werte auf 4 bis minus 4 Grad.

Auch das Wochenende verspricht im Freistaat sonnig warmes Frühlingswetter mit bis zu 18 Grad. Zwischendurch sind ein paar Wolken am Himmel.