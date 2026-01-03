Witterungsbedingt kommt es in Niedersachsen und Bremen zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr. Auch Busse sind betroffen.

Hannover - Schnee und Eis sorgen im Bahnverkehr in Niedersachsen und Bremen für massive Einschränkungen. Im Raum Bremen kommt es zu starken Beeinträchtigungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Betroffen sind die Verbindungen von Norddeich Mole nach Bremen und Hannover, von Bremerhaven-Lehe nach Hannover sowie die Strecke von Osnabrück nach Bremen und Bremerhaven-Lehe, wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilt. Es komme zu Verspätungen, auch Teilausfälle seien möglich. Fahrgäste müssten mit einer Reisezeitverlängerung von etwa 60 Minuten rechnen.

Auch beim Eisenbahnunternehmen Metronom gibt es Einschränkungen. Angesichts der aktuell hohen Neuschneemengen stießen die Weichenheizungen zunehmend an ihre technischen Grenzen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Schnee könne nicht mehr vollständig abgetaut werden und gefriere in vielen Fällen unmittelbar erneut. Weichen und Signale fielen vereinzelt aus.

Auch sei in zahlreichen Landkreisen und Städten der Busverkehr eingestellt worden, da die Straßenverhältnisse ein sicheres Fahren nicht mehr zuließen, teilte das Unternehmen weiter mit. Fahrgäste sollten deutlich mehr Zeit einplanen und sich über die aktuelle Lage informieren.